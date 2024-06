Há menos sem-abrigo no Porto Há menos cerca de 50 pessoas a viver nas ruas do Porto

Alto contraste

A+

A-

Há menos cerca de 50 pessoas a viver nas ruas do Porto. Pelo menos, assim era no final do ano passado. A situação desceu 11% em relação a 2022, segundo um estudo apresentado pelo vereador da Coesão Social da Câmara Municipal do Porto.