Homem que tentou matar filho ficou em prisão preventiva Fala Portugal|Fala Portugal 16/10/2024 - 13h42 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ficou em prisão preventiva o homem que tentou matar o filho de cinco anos, em Sesimbra. O suspeito anunciou nas redes sociais a intenção de cometer o crime, horas antes de obrigar o menor a tomar medicamentos com gasolina. As autoridades estão a avaliar o estado mental do homem, que justificou os atos com querer salvar os filhos do ódio e do sofrimento.