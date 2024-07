INEM: Luís Meira acusa tutela de "negligência" Fala Portugal|Fala Portugal 19/07/2024 - 09h57 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h57 ) ‌



O presidente demissionário do INEM acusou o Ministério da Saúde de negligência, no caso do contrato dos helicópteros de emergência médica. Luís Meira diz que a tutela nunca ajudou o instituto a resolver essa matéria.