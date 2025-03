Instabilidade política em Portugal Fala Portugal|Fala Portugal 07/03/2025 - 12h54 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h54 ) twitter

O Governo aprovou a moção de confiança que vai entregar no Parlamento e que será discutida na próxima terça-feira. Com o chumbo quase certo o país poderá enfrentar eleições antecipadas já no mês de maio.