Uma jovem de 17 anos deu entrada no Hospital de São João, no Porto, após ter sido agredida pelo ex-namorado. A vítima foi perseguida e agredida com vários murros na cabeça e puxões de cabelo.