Jovens encontradas seminuas e de mãos amarradas Fala Portugal|Fala Portugal 08/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duas jovens foram atingidas a tiro perto da Barragem de Póvoa e Meadas em Castelo de Vide, quando tentavam fugir de um homem que as queria violar. As vítimas foram encontradas pelas autoridades seminuas e com as mãos atadas. O suspeito é um idoso de nacionalidade espanhola e já foi detido. A PJ está a investigar toda a história.