Legislativas 2025 Fala Portugal|Fala Portugal 28/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A aposta do PSD para as legislativas é na continuidade e 70% do Governo atual é agora cabeça de lista. Mas há uma novidade o fim da Aliança Democrática. Com a saída do PPM da coligação, PSD e CDS terão de arranjar uma nova sigla.