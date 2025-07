Lei de Estrangeiros Fala Portugal|Fala Portugal 17/07/2025 - 14h52 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h52 ) twitter

As alterações à lei de estrangeiros foram aprovadas no Parlamento com os votos do PSD, Chega e CDS. Houve várias críticas à falta de pareceres obrigatórios e à pressa do Governo, que levaram à abstenção da Iniciativa Liberal.