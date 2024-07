Luta contra a Hepatite C Fala Portugal|Fala Portugal 29/07/2024 - 11h36 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A famosa rua cor-de-rosa no Cais do Sodré, em Lisboa, mudou de cor para assinalar a luta contra a Hepatite C.