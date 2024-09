Mãe e dois filhos menores retirados da rua Fala Portugal|Fala Portugal 02/09/2024 - 15h03 (Atualizado em 02/09/2024 - 15h03 ) ‌



Uma mulher e os dois filhos, de 4 e 10 anos, foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria, depois de a família ter sido identificada por estar a pernoitar na estação de comboios do Estoril. As crianças foram encontradas com frio, fome e falta de higiene.