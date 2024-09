MAI nega câmaras desligadas durante assalto Fala Portugal|Fala Portugal 05/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h22 ) ‌



O Ministério da Administração Interna nega que as câmaras do edifício do Governo, que foi assaltado, estivessem desligadas, mas reconhece que houve falhas na gravação na altura do furto. O suspeito detido pela PSP ficou em prisão preventiva.