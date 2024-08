Mercados e Sabores do CRIT Fala Portugal|Fala Portugal 30/08/2024 - 16h07 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h07 ) ‌



Em Torres Novas, há um espaço diferente, aberto ao público, gerido por pessoas muito especiais. O Mercado e Sabores do CRIT, do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, é um projeto empreendedor de inclusão social, que ajuda jovens deficientes ou com incapacidades a serem mais autónomos e a adquirir competências para serem inseridos no mercado de trabalho. Uma iniciativa única na região, que ficamos a conhecer na reportagem especial desta semana.