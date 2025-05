Nininho Vaz Maia: concerto na Queima das Fitas do Porto mantém-se Fala Portugal|Fala Portugal 08/05/2025 - 13h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h28 ) twitter

Nininho Vaz Maia vai subir ao palco, este sábado, no último dia da Queima das Fitas do Porto. A confirmação foi dada pela Federação Académica do Porto. O cantor diz estar inocente e a colaborar com a justiça, após ter sido constituído arguido por suspeitas de branqueamento de capitais, numa investigação sobre tráfico de droga.