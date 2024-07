Alto contraste

Nuno Rebelo de Sousa cumpriu o “silêncio integral” que tinha anunciado para a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, no caso das gémeas tratadas no SNS. Sem responder a qualquer pergunta dos deputados, o filho do presidente da República foi acusado de “cobardia” e de não colaborar para esclarecer a verdade.