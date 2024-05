Onda de assaltos no Porto Ao mesmo tempo, Margarida Blasco garante colocar mais polícias nas ruas.

Os moradores da freguesia do Bonfim, no Porto, dizem que as agressões aos argelinos não foram atos de racismo. A onda de assaltos continua e o presidente da junta descarta a responsabilidade para o Governo.