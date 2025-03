Pescador desaparecido em Sintra Fala Portugal|Fala Portugal 04/03/2025 - 12h24 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h24 ) twitter

As buscas pelo pescador desaparecido no mar, em Sintra, foram novamente interrompidas, esta segunda-feira ao final do dia. O homem terá caído de uma arriba este domingo.