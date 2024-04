Pinto Luz "tranquilo" com investigações da PJ Em causa está a contratação de uma empresa de comunicação e a instalação de uma fábrica para produzir máscaras

Alto contraste

A+

A-

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, diz-se “tranquilo” com as duas investigações da Polícia Judiciária a contratos celebrados no tempo em que era vice-presidente da Câmara de Cascais. Em causa está a contratação de uma empresa de comunicação e a instalação de uma fábrica para produzir máscaras durante a pandemia, e que o Tribunal de Contas considerou pouco transparente.