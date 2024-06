PJ faz novas buscas na câmara de Santo Tirso O município tem estado envolvido em várias investigações relacionadas com suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária regressou hoje à Câmara Municipal de Santo Tirso, numa operação que a autarquia confirma, mas sem esclarecer os motivos que levaram as autoridades a fazerem novamente buscas no local. O município tem estado envolvido, nos últimos anos, em várias investigações relacionadas com suspeitas de corrupção.