PJ investiga assalto a banco no Cacém 16/08/2024 - 15h49



Um homem assaltou uma dependência bancária no Cacém, no concelho de Sintra. O suspeito fugiu com uma quantia de dinheiro ainda não conhecida.