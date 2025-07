Polémica das cirurgias adicionais no Santa Maria Fala Portugal|Fala Portugal 11/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h17 ) twitter

O diretor do Hospital de Santa Maria não resistiu à polémica das cirurgias adicionais e foi demitido. O lugar vai ser ocupado por Ana Isabel Gouveia Lopes, até agora diretora do departamento de Pediatria do hospital.