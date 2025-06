Preços dos combustíveis disparam Fala Portugal|Fala Portugal 24/06/2025 - 13h42 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A escalada da guerra no Médio Oriente já está a ter impacto em Portugal com a subida do preço dos combustíveis. O litro de gasóleo subiu 8 cêntimos e o da gasolina 3 cêntimos. A associação do setor diz que o eventual fecho do estreito de Ormuz pode afetar vários países ocidentais, a China e até o próprio Irão mas descarta a hipótese de faltarem combustíveis em Portugal.