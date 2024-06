Quatro detidos por agressões a polícias de Marvila Os suspeitos deslocaram-se à esquadra de Marvila com armas

Quatro pessoas foram detidas depois de agredirem polícias, em Lisboa. Os suspeitos deslocaram-se à esquadra de Marvila com armas, para fazer justiça com as próprias mãos contra um suspeito de violência doméstica.