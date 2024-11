Quatro gerações de produção de sal Fala Portugal|Fala Portugal 18/11/2024 - 13h33 (Atualizado em 18/11/2024 - 13h33 ) twitter

No Gente com Bom Interior desta semana, vamos até Rio Maior conhecer Luís Lopes que, juntamente com a família, mantém viva a tradição de quatro gerações de produção de sal. O bisavô fundou o negócio há mais de 150 anos e hoje os produtos já chegam a todo o mundo.