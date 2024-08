Reclamações com reservas de alojamentos e viagens duplicaram Fala Portugal|Fala Portugal 28/08/2024 - 14h03 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As reclamações referentes a sites de viagens e a reservas de alojamentos duplicaram. Cobranças indevidas e problemas com os reembolsos são as principais queixas dos consumidores.