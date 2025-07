Reprivatização da TAP Fala Portugal|Fala Portugal 11/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h23 ) twitter

A privatização da TAP vai avançar com a venda de até 49,9% do capital. O anúncio foi feito pelo primeiro ministro. Carlos Oliveira foi nomeado o novo presidente do Conselho de Administração, que vai acompanhar todo o processo.