Saúde Mental à distância Fala Portugal|Fala Portugal 29/11/2024 - 11h26 (Atualizado em 29/11/2024 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A terapia e o acompanhamento psicológico online estão a conquistar adeptos e são muitas as plataformas que oferecem várias soluções aos pacientes para atendimento à distância. Consultas mais acessíveis e com horários alargados são alguns dos motivos que justificam a mudança de comportamento, mas há quem procure alternativas ainda mais pessoais com recurso a aplicações alimentadas pela Inteligência Artificial e que simulam o contacto humano através do telemóvel. A Ordem dos Psicólogos está atenta aos riscos.