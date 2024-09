Suspeito de ter violado filha menor e ex-companheira Fala Portugal|Fala Portugal 09/09/2024 - 15h11 (Atualizado em 09/09/2024 - 15h11 ) ‌



Um homem foi detido, em Cascais, suspeito de ter violado a ex-mulher e uma filha menor do casal. As autoridades ficaram a saber do caso porque uma das vítimas foi assistida no hospital.