Uma criança de cinco anos terá sido forçada a tomar comprimidos com gasolina e regada com o mesmo combustível. O suspeito é o próprio pai, que foi encontrado desorientado a alguns quilómetros de casa. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira na Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra.