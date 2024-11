Tribunal manda readmitir professor investigado por assédio Fala Portugal|Fala Portugal 06/11/2024 - 14h05 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h05 ) twitter

Um professor que tinha sido despedido da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, depois de ter sido acusado de assédio sexual contra alunas, voltou ao Instituto. O Tribunal Central Administrativo do Norte aceitou a providência cautelar do docente para que fosse reintegrado.