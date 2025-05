Turismo a crescer em 2025 Fala Portugal|Fala Portugal 23/05/2025 - 13h38 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h38 ) twitter

2025 está a ser um bom ano para o turismo em Portugal, com um aumento de cerca de 4% de visitantes no primeiro tr-imestre, em relação ao periodo homólogo. A perspetiva de aumento faz com que os empresários hoteleiros apostem na abertura de novas unidades. Damos-lhe agora a conhecer uma nova opção em Ponte de Lima.