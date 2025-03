Turismo atinge máximos históricos em 2024 em Portugal Fala Portugal|Fala Portugal 11/03/2025 - 12h59 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h59 ) twitter

Na semana em que arranca a maior feira de turismo em Portugal, a Record falou com o Secretário de Estado do Turismo sobre as expectativas para este ano. O objetivo é captar mais mercados emissores e atingir novos máximos históricos, tal como em 2024.