Urgências nos hospitais com várias horas de espera

A semana termina hoje, mas a pressão nas urgências hospitalares está longe de acabar. Esta quinta-feira, voltaram os longos tempos de espera nos hospitais da Grande Lisboa. No Norte do país, os doentes estáveis do Hospital Padre Américo em Penafiel podem, a partir de agora, ir para o Hospital das Forças Armadas.