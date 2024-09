Usavam MBWAY de terceiros para jogo e acabam detidos Fala Portugal|Fala Portugal 10/09/2024 - 14h24 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h24 ) ‌



Quatro jovens foram detidos pela Polícia Judiciária de Setúbal por burla informática com apostas no jogo Placard. Os suspeitos gastaram mais de meio milhão de euros, de contas de terceiros do MBWAY, para fazerem as apostas.