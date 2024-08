Utentes com dificuldades em acederem a dados pessoais de saúde Fala Portugal|Fala Portugal 26/08/2024 - 14h56 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h56 ) ‌



Alguns hospitais, centros de saúde e clínicas estão a dificultar o acesso dos utentes aos seus dados pessoais. A Entidade Reguladora da Saúde já recebeu mais de mil e duzentas queixas.

No ensino, as queixas por agressões a professores duplicaram no último ano letivo. A Associação de Diretores Escolares considera que estes episódios devem ser considerados crimes públicos e que os vigilantes devem regressar aos estabelecimentos de ensino.