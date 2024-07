Vigilante agredido ao pontapé em Lisboa Fala Portugal|Fala Portugal 17/07/2024 - 14h16 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h16 ) ‌



Um segurança da estação do Rossio, em Lisboa, foi violentamente agredido por um passageiro, no último domingo. O homem foi pontapeado em várias partes do corpo, incluindo a cabeça.