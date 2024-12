Fábia Rebordão no ‘Palco’

Fábia Rebordão é uma fadista portuguesa, considerada uma das vozes de referência do fado novo. Aos 15 anos apaixonou-se por este estilo musical através da fadista Amália Rodrigues e começou a cantar nas casas típicas em Alfama, bairro histórico de Lisboa. O fado é a grande matriz da sua paixão pela música, mas as influências de Fábia abrangem a soul, bossa nova, morna, blues e jazz. A cantora foi finalista da segunda edição de um programa de talentos musicais e é nos palcos nacionais e internacionais que dá uso à sua grandiosa voz, contribuindo para a disseminação do fado pelo mundo. Fábia lançou o seu primeiro disco, ‘Fado a oitava cor’, em 2011 e, agora, em 2024 lançou o disco ‘Pontas Soltas’, uma união entre Portugal e Brasil. Este é um álbum biográfico, que pretende retratar parte do universo musical em que a fadista cresceu. Ney Matogrosso, Zeca Baleiro e Renato Teixeira são alguns dos nomes que participam no disco.