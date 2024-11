Marcos Caruso em Portugal

Marcos Caruso é um ator, autor e realizador brasileiro conhecido pela sua versatilidade. Apaixonado pelo teatro desde pequeno, foi em 1973 que teve a sua grande estreia. Com apenas 14 anos, Marcos começou a atuar num grupo de teatro e foi assim que fez o seu primeiro trabalho como diretor. Marcos descobriu a sua vocação pelo teatro com apenas sete anos. A sua avó foi a grande impulsionadora para que ele entrasse neste mundo do espetáculo. O ator começou por fazer bonecos com tecidos da avó para os seus teatros de fantoches. Uma das peças de maior sucesso de sempre no Brasil, escrita por Marcos, é a comédia ‘Trair e Coçar, é só Começar’. A peça chegou a Portugal e foi protagonizada por atores portugueses. Depois de vários anos no teatro, Marcos estreou-se na televisão e aos 50 anos desempenhou papéis de grande sucesso, em várias novelas. Agora, apresenta-se no palco em Lisboa com a peça ‘Cheque-Mate’, considerada uma das mais divertidas do ano. Marcos contracena com atores portugueses como José Raposo, Rui Unas, Carla Andrino e Sara Barradas.