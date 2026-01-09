LGPD - Record TV Litoral e Vale

A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/18). Seu principal objetivo é criar direitos e garantir a transparência no uso de dados de pessoas físicas.

De acordo com a LGPD, dados pessoais é qualquer informação que possa identificar o indivíduo. Já dados pessoais sensíveis, são dados que podem causar discriminação ao seu titular.

São dados pessoais sensíveis: dados que revelem origem racial ou étnica, relativos à orientação sexual, opiniões políticas e convicções religiosas ou filosóficas, filiação a sindicatos e relacionados com a saúde.

Para saber mais, consulte a Política de Privacidade da TV MAR clicando aqui.

Caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato através do endereço de e-mail privacidade@tvmar.com.br e contate nosso (o) Encarregado (a) pelo Tratamento de Dados Pessoais, a empresa Grant Thornton.