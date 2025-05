Acidentes com escorpiões aumentam mais de 60% na região Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 12/05/2025 - 20h30 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os acidentes com escorpiões em Rio Preto aumentaram mais de 60% nos primeiros quatro meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em bairros onde os casos são mais frequentes, moradores tentam se proteger instalando telas e adotando outras medidas, mas os escorpiões continuam aparecendo, principalmente por causa do descarte irregular de lixo nas ruas.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto