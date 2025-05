Após Tietê, Rio Paraná também sofre com mudança na água e preocupa pescadores e turistas Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 13/05/2025 - 14h33 (Atualizado em 14/05/2025 - 02h49 ) twitter

Você acompanhou aqui no Sp Record os problemas causados pela mudança nas condições da água do tietê. Agora, o problema se repete no Rio Paraná, prejudicando a pesca e o turismo.

