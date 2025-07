Araras fazem visita surpresa e pousam em moradores como se fosse rotina Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 23/07/2025 - 11h12 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recebemos um vídeo de uma telespectadora que já está mais do que acostumada com a presença dessas visitantes especiais. Ela contou que, por lá, as araras chegam, pousam no ombro das pessoas e vão embora com a maior naturalidade.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto