Canta e Encanta expande com RockFest e 4 dias de atrações

Agora eu tenho um recadinho especial para você que é de Catanduva. Do dia 10 a 13 de abril será realizado o Canta e Encanta 2025. São 4 dias de festa para Catanduva. O aniversário da cidade será comemorado em grande estilo com grandes atrações musicais e uma novidade especial: o RockFest agora faz parte do Canta e Encanta! Isso significa mais um dia de evento, trazendo ainda mais diversidade de estilos e muita música para todos os gostos.

