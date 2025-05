Chuva forte alaga avenida em Birigui e moradores relatam transtornos frequentes Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 30/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 02h40 ) twitter

Uma forte chuva atingiu a cidade de Birigui na tarde de sábado e deixou a avenida Manoel Salgado, no bairro Jardim Santana, alagada. Segundo os moradores do local, todas as vezes que chove forte na cidade, a avenida fica cheia de água e causa inúmeros transtornos para a população.

