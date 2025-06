Deic e empresas fazem operação contra furtos de fios em São José do Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 17/06/2025 - 11h27 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h05 ) twitter

Ontem as equipes da Deic Deinter-5 São José do Rio Preto realizaram uma operação em conjunto com equipes da Cpfl e da telefônica/vivo para combater os furtos de fios.

