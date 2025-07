Dia do Agricultor: 80% dos alimentos vêm dos pequenos produtores no Brasil Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 31/07/2025 - 15h29 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h41 ) twitter

Nesta semana, comemoramos o dia do Agricultor. É dia de lembrar com carinho e respeito de quem produz o alimento que a gente coloca na mesa. O agricultor é parte importante da engrenagem que movimenta a economia do país. E segundo dados do Governo Federal quase 80% desta mão-de-obra é formada por pequenos produtores.

