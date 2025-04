Dia Mundial do Autismo: especialista fala sobre inclusão e direitos Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 03/04/2025 - 12h14 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h35 ) twitter

Como hoje é comemorado o Dia Mundial do Autismo, que tem como objetivo promover a aceitação e a inclusão de pessoas com o transtorno do espectro autista. Até porque há a necessidade de compreender melhor o autismo, combater o preconceito e garantir direitos fundamentais, como acesso à educação e à saúde. Por isso, eu recebo aqui no estúdio o advogado Dr. Marcelo Lavezo.

