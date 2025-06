Estudio com o prefeito Pedro de Senzi Neto, de Estrela D’oeste, o 'Pedroca' Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 13/06/2025 - 18h06 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recebemos aqui no estúdio, o prefeito Pedro de Senzi Neto, de Estrela D’oeste, que é natural da cidade, tem 45 anos e é conhecido por todos como 'Pedroca'

Estrela D’oeste realiza a 8ª conferência municipal da saúde- pauta: saúde mental

Na manhã desta quinta-feira (12/06), a câmara municipal de estrela d’oeste foi palco da 8ª conferência municipal da saúde, que neste ano trouxe como tema central a saúde mental — um assunto cada vez mais urgente e essencial nas políticas públicas de bem-estar e qualidade de vida.

Abordando os principais ciclos da vida: infância e juventude, vida adulta e envelhecimento.

‌



Além do espaço de escuta e participação popular, também foram apresentadas orientações sobre os serviços e atendimentos em saúde mental já disponíveis em estrela d’oeste, fortalecendo a transparência e o acesso à informação da população.

A conferência reafirma o compromisso do município em construir políticas públicas mais humanas, sensíveis e eficientes, onde o cuidado com a mente seja valorizado tanto quanto o cuidado com o corpo.

‌



📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

‌



➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto