Insegurança em Rio Preto: furtos e roubos assustam comerciantes do Boa Vista
Comerciantes do bairro Boa Vista em Rio Preto, reclamam dos constantes furtos e roubos na região. Em um dos casos, imagens de câmeras de segurança flagraram um homem que chegou a quebrar a calçada, para arrancar os fios do sistema que liga os semáforos da rua.
[Balanço Geral]
