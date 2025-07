Macaco "assalta" quitanda e comete furto de bananas em plena luz do dia Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 31/07/2025 - 15h55 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h41 ) twitter

Olha só esse macaquinho 155. Com toda a calma do mundo, ele entrou, agiu com agilidade e cometeu o famoso artigo 155, furto de bananas.

