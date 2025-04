Mirassol atropela o Grêmio com goleada de 4x1 Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 23/04/2025 - 11h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 02h35 ) twitter

Agora vamos falar de esporte. Ontem, o torcedor do Mirassol ajudou e incentivou o time. A vitória do Leão veio com uma goleada em cima do Grêmio, e com uma curiosa coincidência: placar de quatro a um no quarto jogo do campeonato.

